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Царьград

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Forbes: Илон Маск вновь стал самым богатым с состоянием $1,046 трлн

Forbes: Илон Маск вновь стал самым богатым с состоянием $1,046 трлн

Илон Маск вновь становится триллионером, его состояние оценивается в $1,046 трлн благодаря росту акций SpaceX и Tesla.

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