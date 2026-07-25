"Европа заплатит". Терпение Трампа иссякло: США нанесли мощный удар по ЕС

На этой неделе президент США возобновил глобальную торговую войну. Американские IT-гиганты уже несколько месяцев уговаривают его заставить Европу смягчить налоги и ослабить регулирование, которые сковывают их бизнес.
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