В Воронеже пенсионерка прописала в своей квартире мигрантов за 30 тысяч рублей

69-летняя женщина проживает в Советском районе города, в одной из многоэтажек на улице 9 Января. Участковые из городского отдела полиции №5 установили, что с сентября по октябрь 2024 года женщина прописала в своей квартире шестерых иностранцев.
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