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  • Игорь Петров
    Помощь не придёт:...
  • Alex Nемо
    Покажите видео как нацисты бегут из Киева и Одессы. Вот это будет интересно. Авдеевка не очень крупная деревенька на...Помощь не придёт:...
  • Игорь Петров
    Русский бомбардир...

Зеленского не будет в конце: Лавров доходчиво объяснил китайцам один из сценариев конца ZOV

Зеленского не будет в конце: Лавров доходчиво объяснил китайцам один из сценариев конца ZOV

Глава МИД России встретился с главой делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэем и генсеком ШОС Чжан Мином, где дипломаты обсудили актуальные вопросы, коснувшись не только прошедших выборов в президенты России, но и пути выхода из украинского кризиса.

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