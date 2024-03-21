Зеленского не будет в конце: Лавров доходчиво объяснил китайцам один из сценариев конца ZOV

Глава МИД России встретился с главой делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэем и генсеком ШОС Чжан Мином, где дипломаты обсудили актуальные вопросы, коснувшись не только прошедших выборов в президенты России, но и пути выхода из украинского кризиса.