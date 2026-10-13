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Аргументы и Факты

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Камилла рассказала, какая привычка Карла III раздражает её по вечерам

Камилла рассказала, какая привычка Карла III раздражает её по вечерам

Королеву Камиллу раздражает привычка Карла III громко смеяться во время её чтения. Об этом она рассказала в интервью, которое приводит издание People.

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