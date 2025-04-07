Театр абсурда
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Театр абсурда

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Здания, поместья, дачи: Россия намерена вернуть дипсобственность в США – Рябков

Здания, поместья, дачи: Россия намерена вернуть дипсобственность в США – Рябков

Царьград коллаж Царьграда Замглавы МИД России Рябков заявил, что одним из главных вопросов в русско-американских переговорах является возвращение конфискованной Штатами при Байдене дипломатической собственности.

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