СК обвинил высшее военное руководство Украины в атаках на регионы РФ

Следственный комитет РФ обвинил главу управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, командующего ВВС Украины Николая Олещука, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапе и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка в совершении террористических актов на территории России.
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