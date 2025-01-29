Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга

РР

Русский Россиянин

А всё потому что в нашей власти начиная с депутатов, членов правительства, сидят диверсанты, которые думают только о себе, за счёт населения России грабя его, пополняют свои карманы, делятся всем наворованным друг с другом, капитализм которому научили пользоваться американцы, заменив деньгами мораль и совесть. И этот процесс развивается по накатанной, который наш президент Путин также поддерживает. Жвачка и джинсы, чего хотели то и имеем. Только когда испытаем боль, кровь и гибель, которая приведет к этому, вот тогда и остановимся. Стратегию так и не избрали к чему идём и к чему стремимся. Поколение которое растёт оно живёт желудком , получить удовольствие и не о ком и не о чем не думать, только о себе любимом, лозунг ничего личного, только бизнес. Так живут животные, а не люди. Расплата наступит скоро, что уже и видим, поубиваем друг друга