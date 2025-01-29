Русские правила Удивительные метаморфозы девушки из Темиртау, превратившейся в градоначальницу, уже который день будоражат интернет-пространство.
Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
А всё потому что в нашей власти начиная с депутатов, членов правительства, сидят диверсанты, которые думают только о себе, за счёт населения России грабя его, пополняют свои карманы, делятся всем наворованным друг с другом, капитализм которому научили пользоваться американцы, заменив деньгами мораль и совесть. И этот процесс развивается по накатанной, который наш президент Путин также поддерживает. Жвачка и джинсы, чего хотели то и имеем. Только когда испытаем боль, кровь и гибель, которая приведет к этому, вот тогда и остановимся. Стратегию так и не избрали к чему идём и к чему стремимся. Поколение которое растёт оно живёт желудком , получить удовольствие и не о ком и не о чем не думать, только о себе любимом, лозунг ничего личного, только бизнес. Так живут животные, а не люди. Расплата наступит скоро, что уже и видим, поубиваем друг друга
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4 час.
Александр Зиборов
Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали "Чемодан - Вокзал - Россия". За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
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3 час.
Maxim Yushkin
😎 У земского суда "мелковаты полномочия" для такого дела. Здесь "гос. измену" вменить можно... 😡
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33 мин.
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