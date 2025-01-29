ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    😎 У земского суда "мелковаты полномочия" для такого дела. Здесь "гос. измену" вменить можно... 😡Приезжая из Казах...
  • Silver Kont
    А чего это кыдыровым все ослоёбы стали прикрываться? Чуть накосячат, сразу бегут искать "кадыровцев", чтобы привлечь ..."Это задело мои р...
  • Наталия
    Они не просто унижают Россию, они хотят унизить ее в глазах всего мира, запачкав ее репутацию предательством тех, кто...Россию решили уни...

Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга

Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга

Русские правила Удивительные метаморфозы девушки из Темиртау, превратившейся в градоначальницу, уже который день будоражат интернет-пространство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
А всё потому что в нашей власти начиная с депутатов, членов правительства, сидят диверсанты, которые думают только о себе, за счёт населения России грабя его, пополняют свои карманы, делятся всем наворованным друг с другом, капитализм которому научили пользоваться американцы, заменив деньгами мораль и совесть. И этот процесс развивается по накатанной, который наш президент Путин также поддерживает. Жвачка и джинсы, чего хотели то и имеем. Только когда испытаем боль, кровь и гибель, которая приведет к этому, вот тогда и остановимся. Стратегию так и не избрали к чему идём и к чему стремимся. Поколение которое растёт оно живёт желудком , получить удовольствие и не о ком и не о чем не думать, только о себе любимом, лозунг ничего личного, только бизнес. Так живут животные, а не люди. Расплата наступит скоро, что уже и видим, поубиваем друг друга
Ответить
4 час.
Александр Зиборов
Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали &quot;Чемодан - Вокзал - Россия&quot;. За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
Ответить
3 час.
Maxim Yushkin
😎 У земского суда &quot;мелковаты полномочия&quot; для такого дела. Здесь &quot;гос. измену&quot; вменить можно... 😡
Ответить
33 мин.
наверх