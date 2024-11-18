Про разрешение бить дальнобойными ракетами. Добавлю пару слов к анализу коллег. - куда полетят ракеты? Да все туда же.
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Про разрешение бить дальнобойными ракетами. Добавлю пару слов к анализу коллег. - куда полетят ракеты? Да все туда же.
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