Фигурантам дела о сухпайках для ВС России предъявили обвинение в новой редакции

Следствие предъявило обвинение в новой редакции Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, которые выступают фигурантами уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны.
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