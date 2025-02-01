Российский боец Волков заявил, что антидопинговую комиссию в США трудно обмануть

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в интервью бывшему чемпиону мира по боксу Григорию Дрозду заявил, что не стал бы употреблять допинг из-за вреда для здоровья, а также оценил антидопинговую систему в США.