Переговоры России и США по Украине снова активизировались

После визита в США спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, который 3 и 4 апреля провел переговоры с представителями администрации президента США, казалось, что российско-американские консультации по Украине вновь поставлены на паузу.