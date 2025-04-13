Переговоры России и США по Украине снова активизировались

После визита в США спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, который 3 и 4 апреля провел переговоры с представителями администрации президента США, казалось, что российско-американские консультации по Украине вновь поставлены на паузу.
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