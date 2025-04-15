85-летняя пенсионерка погибла и девять человек пострадали при атаке ВСУ на Курск

t.me/Курская область 85-летняя пожилая пенсионерка погибла и еще девять человек получили ранения в результате ударах беспилотников ВСУ по мирной инфраструктуре в Курске, после чего произошли пожары в нескольких домах.
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