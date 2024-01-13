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Арабская пресса: Израильские военные штурмуют город Аль-Бира и проводят массовые рейды на Западном берегу

Арабская пресса: Израильские военные штурмуют город Аль-Бира и проводят массовые рейды на Западном берегу

Четвертый месяц палестино-израильской войны так и не дал обещанных в ее начале премьером Нетаньяху быстрых результатов по уничтожению как минимум боевого крыла ХАМАС в секторе Газа и освобождению всех находящихся там заложников.

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