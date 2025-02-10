Новые «Звёздные войны»

Трамп подписал указ о создании системы ПРО «Железный купол». Схожую инициативу в 1980-е годы пытался реализовать Рейган, обманув советскую верхушку.
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