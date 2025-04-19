Прекращение огня на Украине может быть согласовано на следующей неделе, — СМИ США

На следующей неделе в Лондоне может быть согласовано прекращение огня на Украине, сообщает The New York Post «Мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня» — заявил изданию чиновник из администрации Трампа.
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