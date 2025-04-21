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Появилось видео свечения над вулканом Ключевская Сопка на Камчатке

Появилось видео свечения над вулканом Ключевская Сопка на Камчатке

Видеозапись свечения, которое заметили над вулканом Ключевская Сопка (Ключевской) в Камчатском крае, опубликовал в своём Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

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