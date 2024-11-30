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Карасин: атака ВСУ на Дагестан указывает, что конец режима Зеленского уже близок

Попытка атаковать Дагестан украинскими Вооруженными силами напоминает стареющий организм, который изо всех сил пытается активизироваться, считает Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

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