Дистанционное обучение подведут под стандарт

Кабмин обновил порядок применения дистанционных образовательных технологий техникумами и вузами. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление вступит в силу 1 января 2024 года, когда должна заработать государственная информсистема «Современная цифровая образовательная среда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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