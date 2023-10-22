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Парламентская газета

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Дистанционное обучение подведут под стандарт

Дистанционное обучение подведут под стандарт

Кабмин обновил порядок применения дистанционных образовательных технологий техникумами и вузами. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление вступит в силу 1 января 2024 года, когда должна заработать государственная информсистема «Современная цифровая образовательная среда».

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