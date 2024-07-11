ОКР закончил выплату средств не допущенным на Олимпиаду спортсменам

Около 200 млн рублей выплатил российским спортсменам, не допущенным к участию в Олимпиаде в Париже, Олимпийский комитет России, заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, сообщает 11 июля РИА Новости.
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