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ОКР закончил выплату средств не допущенным на Олимпиаду спортсменам

ОКР закончил выплату средств не допущенным на Олимпиаду спортсменам

Около 200 млн рублей выплатил российским спортсменам, не допущенным к участию в Олимпиаде в Париже, Олимпийский комитет России, заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, сообщает 11 июля РИА Новости.

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