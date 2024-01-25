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Портал «Узнай Москву» добавил новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой

Портал «Узнай Москву» добавил новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой

На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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