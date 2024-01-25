Портал «Узнай Москву» добавил новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой

На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.