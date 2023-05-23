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Эндокринолог Киселева перечислила противопоказания для кетодиеты

Эндокринолог Киселева перечислила противопоказания для кетодиеты

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность, а также беременным и кормящим женщинам категорически запрещено худеть при помощи кетодиеты.

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