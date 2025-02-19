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В школах Челябинской области отменяют занятия из-за холодов

В школах Челябинской области отменяют занятия из-за холодов

Рассказываем, в каких городах дети уходят на дистанционное обучение.Школы Челябинской области изменили график занятий из-за аномальных холодов.

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