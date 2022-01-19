Тайная доктрина

1 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    О  НЕЙТРИНО  //Современные высоколобые учёные настолько наивные... Они не понимают , что неуловимые ней...Вездесущие и нагл...
  • Владимир Соловьев
    СУЕВЕРИЕ!Страшные вестники...
  • Владимир Соловьев
    НАДО ОСВЯТИТЬ КВАРТИРУ. ЗА РОДСТВЕННИКОВ МОЛИТЬСЯ!Страшные вестники...

Разумный замысел: ученые бросают очередной вызов традиционному дарвинизму

Разумный замысел: ученые бросают очередной вызов традиционному дарвинизму

https://x-files   Разумный замысел: ученые бросают очередной вызов традиционному дарвинизму Ниже мы представим для вас три несвязанных между собой, но удивительных и сенсационных открытия, которые будут интересны сторонникам теории разумного замысла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх