https://x-files Разумный замысел: ученые бросают очередной вызов традиционному дарвинизму Ниже мы представим для вас три несвязанных между собой, но удивительных и сенсационных открытия, которые будут интересны сторонникам теории разумного замысла.
https://x-files Разумный замысел: ученые бросают очередной вызов традиционному дарвинизму Ниже мы представим для вас три несвязанных между собой, но удивительных и сенсационных открытия, которые будут интересны сторонникам теории разумного замысла.
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