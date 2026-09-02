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Царьград

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Центральное телевидение Китая: жертв оползня в Непале стало 1 127

Центральное телевидение Китая: жертв оползня в Непале стало 1 127

Оползень в Непале, вызванный лавиной на границе с Китаем 26 августа, привел к гибели 1 127 человек. Пока пропавшими без вести числятся 4,5 тысячи человек.

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