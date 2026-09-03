Пять происшествий — одна кампания?

В марте 2026 года загорелся объект оборонной компании в чешском Пардубице. В августе последовали взрыв и пожар на предприятии EMCO в Болгарии, пожар со взрывом на площадке KNDS Ammo Italy, поджог помещения Milrem Robotics в Таллине и предотвращённое нападение на производство Skyeton в Словакии.