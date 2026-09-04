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Мировое обозрение

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Деньги вместо лекарств: Россиянам напомнили о сроках изменения соцпакета

Деньги вместо лекарств: Россиянам напомнили о сроках изменения соцпакета

Федеральные льготники оказались перед выбором, который определит их материальное положение на весь следующий год: до 1 октября необходимо решить, в каком виде получать набор социальных услуг.

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