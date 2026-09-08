Прибалтика приглашает Россию прорубить Сувалкский коридор

Решение Латвии и Литвы ограничить транзит российского зерна стало очередным доказательством того, что власти прибалтийских республик окончательно поставили политическую конфронтацию выше здравого смысла и собственных экономических интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какие экономическ...
- Приведёт ли холод...
- Скверное пророчес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым