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Русский полковник разоблачил планы ВСУ, прибегнувших к американской тактике

Русский полковник разоблачил планы ВСУ, прибегнувших к американской тактике

Виктор Баранец рассказал "Ura.ru", как украинские боевики пытаются отвлечь внимание РоссииВоенный обозреватель Виктор Баранец, проанализировав ситуацию на поле боя, понял, что украинские боевики стали активнее применять американскую тактику.

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