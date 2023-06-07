Русский полковник разоблачил планы ВСУ, прибегнувших к американской тактике

Виктор Баранец рассказал "Ura.ru", как украинские боевики пытаются отвлечь внимание РоссииВоенный обозреватель Виктор Баранец, проанализировав ситуацию на поле боя, понял, что украинские боевики стали активнее применять американскую тактику.
Виктор Баранец рассказал "Ura.ru", как украинские боевики пытаются отвлечь внимание РоссииВоенный обозреватель Виктор Баранец, проанализировав ситуацию на поле боя, понял, что украинские боевики стали активнее применять американскую тактику.
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