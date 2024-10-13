В бесплодных атаках в Курской области ВСУ потеряли до 80 человек и технику

До 80 человек личного состава потеряли ВСУ в ходе попыток контратаковать российские войска и прорваться через границу еще в одном месте Курской области, 13 октября сообщает пресс-служба Минобороны России.
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