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    Вся наша политика получается никчемная! Вот сейчас снова мусолят тему Крыма на 1 канале. На всех каналах одна тематик...Последнее русское...
  • Нина Шалева
    Чтобы мы не делали, чтобы не делал Путин ВВ важно понять одно, что так просто Украину нам никто не отдаст! Мы чудовищ...Последнее русское...
  • Нина Шалева
    Позакрывать все иноконторы, прекратить внутри страны тявканья Русофобов всех мастей!!!Последнее русское...

Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

«Ай да Путин, ай да Путин сын». Пока Зеленский, Парфенов и схожие "украинцы/русские" вновь откажут в единстве русскому и украинскому народам (вместо того, чтобы рассуждать о разнице между ашкенази и сефардами),  сами сделаем выводы из статьи ВВП.

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Владимир Владимирович
А кто мешает вернуть эти подарки?
Владимир Владимирович
Это как в ГАЗПРОМЕ, достояние народное, а шикуют куча дармоедов.
Нина Шалева
В связи с тем, что мы получили на Украине отторжение от РФ, то сейчас вплотную необходимо заняться уничтожением Русофобии в нашей стране. Русофобия страшна! Пытаются под знаком унижения русских, превратить всех Россиян в ненавистников своего Отечества. Дальнейший распад России на мелкие образования. Мы однажды можем проснуться и узнать, что мы живем в московском государстве. При распаде СССР, мы именно это и получили, лишились своей чудной Страны... Американцы крайне удачно осуществляют свои проекты по уничтожению России.
Нина Шалева
Позакрывать все иноконторы, прекратить внутри страны тявканья Русофобов всех мастей!!!
Нина Шалева
Чтобы мы не делали, чтобы не делал Путин ВВ важно понять одно, что так просто Украину нам никто не отдаст! Мы чудовищно опаздываем! Мы опоздали с тех времен, как только Ельцин подписал договор о расторжении СССР... А сейчас нужны несоизмеримые усилия вернуть себе наши законные земли. Американцы молятся от счастья, что они залезли в брюшину РФ по самые локти! И все радуются, в том числе и Германия... И Франция. Весь антирусский мир, вся мировая Русофобия крайне рада нашему поражению в потери Украины.. Пойте песенки Зеленскому, что он русский, а он плевал на это с высокой колокольни. МУжика уже обработали на уровне всего его дерьмового подсознания. Зеленский тоже удачный проект Русофобии и лично натовцев, и лично Штатов.... Раньше надо было думать, а не отправлять послов на Украину бездарных ЧИновников, типа Зурабова....
Нина Шалева
Вся наша политика получается никчемная! Вот сейчас снова мусолят тему Крыма на 1 канале. На всех каналах одна тематика по поводу Крыма, ежедневная..... Всех приглашают приехать и убедиться, как мы правильно поступили с Крымом. Всех зовут приехать, начиная с американцев и заканчивая китайцами.... Перед всеми в глубоком поклоне наши политики обсуждают со всеми народами, что Крым наши земли, и он к нам сам присоединился. Политики всех мастей, часами, годами долдонят об одном и том же перед всем миром. Китайцы смеются и просто показывают, что все российские политики .... болтуны. ЗАБАлтываем любую тему......

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