Внедорожник протаранил толпу участников фестиваля в американском штате Нью-Мексико

Внедорожник протаранил толпу участников фестиваля в городе Гэллап в американском штате Нью-Мексико. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудники полиции, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Внедорожник протаранил толпу участников фестиваля в городе Гэллап в американском штате Нью-Мексико. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудники полиции, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
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