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Газета.ру

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РЕН ТВ: в ДТП с семью машинами на МКАД пострадали три человека

РЕН ТВ: в ДТП с семью машинами на МКАД пострадали три человека

На МКАД произошла массовая авария, в которой столкнулись семь автомобилей, передает РЕН ТВ.По словам источника, в ДТП в районе Варшавского шоссе пострадали, предварительно, три человека.

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