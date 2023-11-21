В ХАМАС ожидают, что Катар объявит детали сделки по заложникам в ближайшие часы

Радикальное палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с Израилем Катар в ближайшие часы объявит о деталях сделки по освобождению заложников, захваченных боевиками группировки 7 октября.
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