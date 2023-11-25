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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов о победе в спринте: «Главной задачей было не навредить. Каждый забег нужно было проводить с холодной головой, чтобы чувствовать свое состояние»

Большунов победил на Кубке России в Вершине Теи.  «Последний раз спринт я бегал в Малиновке на роллерах.

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