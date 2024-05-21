Театр Российской армии собрался в Хабаровск

Театр Российской армии открывает юбилейный 95-й сезон. Запланированы грандиозные премьеры, неожиданные постановки и даже реконструкция исторического облика самого здания… А новый директор театра Милена Авимская рассказала корреспонденту «Аргументов Недели — Дальний Восток» о планах посетить ДФО и, в частности, Хабаровск.