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Театр Российской армии собрался в Хабаровск

Театр Российской армии собрался в Хабаровск

Театр Российской армии открывает юбилейный 95-й сезон. Запланированы грандиозные премьеры, неожиданные постановки и даже реконструкция исторического облика самого здания… А новый директор театра Милена Авимская рассказала корреспонденту «Аргументов Недели — Дальний Восток» о планах посетить ДФО и, в частности, Хабаровск.

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