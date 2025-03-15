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В мае у россиян будет 18 рабочих и 13 выходных дней

В мае россияне будут 18 дней работать и 13 дней отдыхать. В частности, на майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд, сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

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