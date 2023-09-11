Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к своему соотечественнику из UFC Шавкату Рахмонову: «Желаю удачи! Болеем за тебя!», – написал GGG, разместив совместное фото у себя в социальных сетях, сделанное на матче сборной Казахстана по футболу.