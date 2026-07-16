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Царьград

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Депутат Госдумы Попов: Мост у Рублевского шоссе обновят по просьбе жителей

Депутат Госдумы Попов: Мост у Рублевского шоссе обновят по просьбе жителей

Пешеходный мост возле Рублёвского шоссе будет приведён в порядок в ближайшее время. Ходить по нему давно стало привычным местным жителям, они и обратились к депутату Госдумы Евгению Попову с просьбой о реконструкции.

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