Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Политнавигатор Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии