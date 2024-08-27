Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил танк ВСУ в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожил украинский танк неподалеку от города Орехов в Запорожской области, где ВСУ постоянно пытаются контратаковать позиции российской армии.
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