В Рязанской области объявлены тендеры для «Гонки Чемпионов» «Кубка России»

В Рязанской области объявлены тендеры для оказания услуг выполнить работы по предоставлению, последующему монтажу и демонтажу сборно-разборных конструкций и оборудования для проведения соревнований «Гонка Чемпионов» и Кубок России по биатлону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)