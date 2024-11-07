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Рязанские новости

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В Рязанской области объявлены тендеры для «Гонки Чемпионов» «Кубка России»

В Рязанской области объявлены тендеры для «Гонки Чемпионов» «Кубка России»

В Рязанской области объявлены тендеры для оказания услуг выполнить работы по предоставлению, последующему монтажу и демонтажу сборно-разборных конструкций и оборудования для проведения соревнований «Гонка Чемпионов» и Кубок России по биатлону.

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