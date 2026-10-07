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«Un-Break My Heart» 11 недель была №1, а её исполнительница оказалась банкротом: куда исчезали миллионы Тони Брэкстон

«Un-Break My Heart» 11 недель была №1, а её исполнительница оказалась банкротом: куда исчезали миллионы Тони Брэкстон

В конце 1996-го Тони Брэкстон выглядела человеком, который уже выиграл музыкальную лотерею. Un-Break My Heart стала мировым хитом и 11 недель держалась на вершине Billboard Hot 100.

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