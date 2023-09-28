Россия нанесла мощный удар по Казахстану, лишив его сотен миллиардов долларов

Времена когда Казахстан являлся надежным и верным союзником России канули в лету. Впрочем, многие критики утверждают, что и раньше никаких особо теплых чувств эта республика к нам не испытывала, а со свойственной азиатам коварством, просто использовали Москву в своих интересах.