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Царьград

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Один из обвиняемых неонацистов признал вину в подготовке убийства Собчак и Симоньян

Один из обвиняемых неонацистов признал вину в подготовке убийства Собчак и Симоньян

Участник ультраправой группировки сознался в причастности к покушению на убийство двух известных в России журналисток.

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Комментарии
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Игорь Васиков
За сопчак ответит. Мог и не сделал, бездарь!
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