Сидячая пауза на 25 минут может стать сигналом для движения

Долгое сидение может незаметно снижать активность мышц — причем первые изменения, как показало исследование австралийских ученых, начинаются уже через 25 минут без движения.
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