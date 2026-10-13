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Сидячая пауза на 25 минут может стать сигналом для движения

Долгое сидение может незаметно снижать активность мышц — причем первые изменения, как показало исследование австралийских ученых, начинаются уже через 25 минут без движения.

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