Ведущий метеоролог Гидрометцентра ответила на вопросы «ЗБ» о дождях в Москве

Мощные ливни настигли Москву в июне. Новостные каналы заполнили видеорепортажи с улиц, терпящих бедствие: затопленные автомобили и автобусы, люди, вынужденные преодолевать огромные лужи по щиколотку в воде, поваленные деревья.