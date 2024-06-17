Ведущий метеоролог Гидрометцентра ответила на вопросы «ЗБ» о дождях в Москве

Мощные ливни настигли Москву в июне. Новостные каналы заполнили видеорепортажи с улиц, терпящих бедствие: затопленные автомобили и автобусы, люди, вынужденные преодолевать огромные лужи по щиколотку в воде, поваленные деревья.
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