Коротко о важном

Ещё один многоквартирный жилой дом строится в центре окружной столицы на месте снесённых авариек. Как сообщил на своей странице в соцсетях глава города Алексей Титовский, «на улице Республики, 88 застройщик приступил к возведению первого этажа.
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