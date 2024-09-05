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Коротко о важном

Коротко о важном

Ещё один многоквартирный жилой дом строится в центре окружной столицы на месте снесённых авариек. Как сообщил на своей странице в соцсетях глава города Алексей Титовский, «на улице Республики, 88 застройщик приступил к возведению первого этажа.

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