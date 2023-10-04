Глава Белгородской области оценил ущерб от ночной атаки БПЛА

Обломками украинских беспилотников, сбитых средствами ПВО, повреждено административное здание в Белгороде, один частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района, 4 октября пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в «ВКонтакте».