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Политика как она есть

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Под антарктическим льдом нашли более тысячи рыбьих гнезд

Под антарктическим льдом нашли более тысячи рыбьих гнезд

Британские ученые обнаружили под антарктическим льдом более тысячи гнезд желтоперой нототениевой рыбы — открытие стало возможным благодаря отколовшемуся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена C айсбергу А-68, который открыл ранее недоступный для исследований участок морского дна.

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